(PREJELI SMO) Dobrodelni koncert KLIC DOBROTE za družine v stiski Demokracija Piše: Slovenska karitas Slovenska karitas in RTV Slovenija danes, v sredo, 27. 11. 2024 ob 20.00, pripravljata 34. dobrodelni koncert Klic dobrote za slovenske družine v stiski v Dvorani Golovec v Celju, z neposrednim prenosom na TV SLO 1, Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče. V ponedeljek smo vstopili v Teden Karitas, ki nas letos nagovarjalo z geslom »Poti do srca«, ki je tudi letošnja vodilna mise ...

Sorodno









Omenjeni Celje

Iskraemeco

Ljubljana

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Marta Kos

Matjaž Han

Janez Janša