Nadškof Cvikl: Revni med nami niso številke ali problem Radio Ognjišče »Poti do srca« je vodilna misel 34. dobrodelnega koncerta Klic dobrote, s katerim je Slovenska karitas zbirala sredstva za več kot dvajset tisoč družin v stiski. Prenos iz Celja ste spremljali na Radiu Ognjišče ter Radiu in Televiziji Slovenija. Zbrane darove bo družinam razdelilo več kot deset tisoč prostovoljcev Župnijskih karitas, ki so se tudi letos množično zbrali na tradici...

