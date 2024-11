Presežki zrelega sadja dali zmagovite sadne trakce 24ur.com Dobili smo zmagovalca letošnje sezone projekta Štartaj Slovenija: na podeželju! Naziv Hit produkt leta 2024 so si prislužili sadni trakci Hudo dobro, ki jih na Grofovi domačiji ustvarjajo iz presežkov zrelega sadja. Za izdelkom stojita Mojca Makovec Haložan in Mitja Milič, ki sta se na poslovno pot podala s strastjo do zdrave hrane in jasno vizijo, da poskrbita za lokalno skupnost.

