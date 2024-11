Mojca in Mitja sta s sadnimi trakci navdušila Slovenijo in osvojila naziv HIT PRODUKT 2024 24ur.com Projekt Štartaj Slovenija, ki ga SPAR Slovenija že devet let uspešno izvaja skupaj s partnerjema Skupino Formitas in medijsko hišo PRO PLUS, je znova dokazal, koliko bogastva skriva slovensko podeželje. V letošnji sezoni so nas očarale tako inovacije kot tudi srčne zgodbe podjetnikov, ki jih ustvarjajo. A HIT PRODUKT je v vsaki sezoni lahko le eden. Letos je ta prestižni naziv pripadel sadnim tra...

Sorodno



Omenjeni Formitas

Spar Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Kline

Janez Janša

Luka Dončić

Anže Kopitar