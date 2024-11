Računsko sodišče Zpizu izreklo mnenje s pridržkom glede lanskega poslovanja Primorske novice Računsko sodišče je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) izreklo mnenje s pridržkom glede pravilnosti poslovanja v lanskem letu, glede pripravljenih računovodskih izkazov zavoda za leto 2023 pa je izreklo pozitivno mnenje. Zavodu so izdali priporočila za izboljšanje poslovanja, so sporočili z računskega sodišča.

