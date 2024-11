Vlada v državni zbor pošilja predlog novele zakona, s katero bi med drugim za pol leta podaljšali rok za oddajo vloge za pridobitev zagotovljene vdovske pokojnine. Za novelo zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so v vladi predlagali obravnavo po nujnem postopku.