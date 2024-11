Nekemične zasvojenosti – od vzrokov do posledic Vlada RS Na 3. nacionalni konferenci obvladovanja nekemičnih zasvojenosti z naslovom »Razumevanje nekemičnih zasvojenosti v današnji družbi: od vzrokov do posledic«, ki je 26. novembra potekala v Ljubljani, so poleg domačih strokovnjakov različne vidike nekemičnih zasvojenosti predstavili tudi priznani mednarodni predavatelji. Poudarili so tudi pomen izmenjave izkušenj ter znanj s tega področja.

