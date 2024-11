Selektor Sekulić kritik ne vidi in ne sliši (FOTO) Primorske novice Moška košarkarska reprezentanca je od leta 1993 nastopila na vseh evropskih prvenstvih (EP) in tako bo tudi prihodnje leto. Čeprav se je na EP uvrstila dve tekmi pred koncem kvalifikacij (potem ko je Izrael vnovič premagal Ukrajino in jo pustil brez zmage), pa pravega zadovoljstva ni. Bolj skrbi zadnje obdobje neprepričljivih predstav, z Luko Dončićem in brez njega.

