RTVS naj bi konec leta sklenila z 2,5 milijona evrov primanjkljaja SiOL.net Celotni prihodki Radiotelevizije Slovenija so v prvih desetih mesecih znašali 122,43 milijona evrov, celotni odhodki pa 122,70 milijona evrov. Odhodki so bili tako večji od prihodkov za približno 270.000 evrov. Zavod pričakuje, da bodo leto končali s primanjkljajem v višini 2,5 milijona evrov, ne pa v višini štiri milijone evrov, kot so načrtovali.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Kline

Robert Golob

Vida Čadonič Špelič

Janez Janša

Boštjan Poklukar