Na RTV Slovenija pričakujejo, da bodo leto končali s primanjkljajem 2,5 milijona evrov RTV Slovenija Prihodki so za 2,44 milijona evrov oz. za dva odstotka presegli prilagojeni načrt. Odhodki so bili medtem za 1,54 milijona evrov oz. za 1,3 odstotka višji od prilagojenega načrta, izhaja iz poročila o poslovanju zavoda od januarja do oktobra.

