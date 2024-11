Mlade in »nore« na Tirolskem odpele Bepop, želijo zaplesati še dunajski valček Delo Pomlajene in oslabljene Slovenke v Innsbrucku začenjajo euro 2024 z Norveško. Pot na Dunaj vodi prek Slovaške in Avstrije. Maja Svetik: Imamo pravo energijo.

