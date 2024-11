Kordiš somišljenike vabi k uporu proti "čistki levega krila"; podprl ga je tudi Jeremy Corbyn RTV Slovenija Poslanec Miha Kordiš, ki so mu v Levici zamrznili članstvo, meni da želi vodstvo s tem "demoralizirati in pregnati" t. i. levo krilo stranke. Vse somišljenike zato poziva, naj se mu pridružijo v boju za "vrednote in program za socializem v 21. stoletja".

