Frida in Edvard: Mala genija, ki sta Slovenijo pustila brez besed 24ur.com Na odru šova Slovenija ima talent se je zgodila prava senzacija, ko sta 9-letni Edvard in 7-letna Frida s svojim znanjem, šahovskimi veščinami in karizmo prepričala žirijo ter si prislužila zlati gumb.

