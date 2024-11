Velenje in Šoštanj zadržana do osnutka zakonov o izhodu iz premoga Energetika.NET Občina Velenje nasprotuje predlogu zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, ki zadeva Teš. Kot trdijo mestni svetniki, zakon ogroža pravičen prehod regije, občina pa zahteva ključne spremembe. Šoštanjski svetniki pa si želijo dopolnitve predloga zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje.

