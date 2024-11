Kljub premirju Izrael napadel objekt Hezbolaha v Libanonu 24ur.com Le dan po uveljavitvi premirja med Izraelom in Hezbolahom so izraelske sile dogovor že kršile. Izraelska vojska je namreč sporočila, da so napadli skladišče raket libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah v južnem Libanonu. Poleg tega pa so streljali tudi na ljudi, ki so se vrnili na območje blizu meje z Izraelom, pri tem pa so ranili najmanj dve osebi.

