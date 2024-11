Podelili najvišje znanstveno-raziskovalne nagrade: "Vlaganje v znanost edino zagotovilo za napredek" RTV Slovenija Najvišje državne nagrade za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke, so prejeli inženir kemijske tehnologije Željko Knez in razvojna psihologinja Ljubica Marjanovič Umek (Zoisovo nagrado) in Igor Akrapovič (Puhovo nagrado za življenjsko delo).

Sorodno