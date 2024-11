Ustanovitelj in direktor podjetja Akrapovič Igor Akrapovič je z dolgoletnim vlaganjem v nenehni razvoj izdelkov in tehnologij ustvaril podjetje, ki narekuje globalne trende na področju izpušnih sistemov za motocikle in avtomobile. Inovator, ki ga je do uspeha pripeljala tudi strast do motociklizma, poudarja, da za rezultati stoji celotna ekipa podjetja. Za svoje dosežke je letos prejel tudi Puhovo nagrado za življenjsko delo.