Predsednica DZ zavrača očitke: 'Zanimivo, da se meni očita nedostojno vedenje' 24ur.com Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič tepta pravne norme, do opozicijskih poslancev se vede nedostojno, sovražno, vzvišeno. To pravi največja opozicijska stranka SDS, ki državnemu zboru predlaga njeno razrešitev. Očitajo ji številne kršitve ustave, zakonov, poslovnika državnega zbora in po dveh letih in pol njenega vodenja pravijo, da je prišel čas, da se predsednici reče "dovolj je...

