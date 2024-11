“Svet se bo popolnoma enako vrtel, kot dan pred tem” – Urška Klakočar Zupančič glede predloga SDS za njeno razrešitev topnews.si Poslanska skupina SDS bo v prihodnjih dneh vložila zahtevo za razrešitev predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, so sporočili iz poslanske skupine največje opozicijske stranke. Očitajo ji ponavljajoče kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimernega vedenja. Več pojasnil o predlogu bodo v SDS predvidoma podali v četrtek. Predsednica DZ in poslanci SDS so sicer na okopih […]...

