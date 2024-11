Koprski občinski svet potrdil investicijski projekt za zagotovitev boljše vodooskrbe v Istri in na Krasu Primorske novice Na včerajšnji seji Občinskega sveta Mestne občine Koper so svetnice in svetniki potrdili investicijski projekt Vodooskrba slovenske Istre ter Krasa, s katerim so projekt uvrstili v Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper in določili, kolikšen del sredstev bo za projekt občina zagotovila iz proračuna.

Sorodno Omenjeni Ilirska Bistrica Najbolj brano Osebe dneva Andreja Katič

Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Igor Akrapovič