Izola: Stanovanja in poslovni prostori ponovno v upravljanje občini Primorske novice Poslovni prostori in stanovanja, s katerimi je od leta 2017 upravljalo javno podjetje komunala Izola, so bili ponovno preneseni na občinski Urad za nepremičnine. Posledično bo potrebno spremeniti tudi pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Občinski upravi.

