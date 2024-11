Krka v 10. krogu lige Aba premagala Mornar 24ur.com Košarkarji Krke so v 10. krogu lige Aba s 103:90 premagali Mornar in tako prišli do tretje zmage, s katero so se po njihovem številu izenačili s Cedevito Olimpijo in Borcem, ki se bosta v Banjaluki v tem krogu merila med seboj.

