Košarkarji Krke so v 10. krogu lige ABA v Novem mestu premagali Mornar s 103:90 (25:15, 56:35, 81:69). S tem so prekinili niz štirih porazov in vknjižili tretjo zmago. Novomeščani so večino dela opravili v prvem polčasu, ko se je za trenutek zdelo, da bodo zadnjeuvrščene Črnogorce povsem nadigrali, saj so ga dobili z 21 točkami razlike. Odlično so metali za tri točke, v prvem delu so jih zadeli k ...