Bravo z zmago v Domžalah odprl 17. krog 24ur.com Nogometaši Brava so v 17. krogu slovenske prve lige v gosteh premagali Domžale s 3:2. Ljubljančani so v Domžalah dosegli osmo zmago, po njej pa zadržali peto mesto v elitnem domačem ligaškem tekmovanju. Gostitelji so po dvanajstem porazu še naprej v "nevarnem območju", po nepopolnem krogu imajo točko več od zadnjeuvrščenih Lendavčanov, ki bodo v nedeljo gostili Celjane.

Sorodno







Omenjeni Celje

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Matej Erjavec

Andreja Katič

Aleksander Jevšek