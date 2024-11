Škarjice Ganca za vodstvo Maribora, huda napaka Vrhovca za remi Sportal Za uvodno dejanje 17. kroga prve lige sta v petek na dvoboju z dobrodelno noto poskrbela Domžale in Bravo. Gostje iz Ljubljane so po prvem polčasu vodili s 3:0, na koncu komaj izvlekli zmago s 3:2. Koper in Maribor sta se v soboto popoldne merila na derbiju kroga. Gostje so ob polčasu vodili z 1:0, potem ko je s škarjicami zadel Benjamin Tetteh. Po hudi napaki Blaža Vrhovca v obrambi je Omar El Ma...

