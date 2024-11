(V ŽIVO) Boj za šesto mesto (in marsikaj drugega): Primorje - Mura 0 : 0* Vestnik V 17. krogu prve lige se na stadionu v Novi Gorici od 17.30 dalje merita ajdovsko Primorje in soboška Mura. Pri slednji je vrag odnesel šalo, saj bo v primeru novega poraza padla na sedmo mesto, na šesto pa se bo povzpelo ravno Primorje. In ne gre pozabiti, da mnogo ne zaostaja Radomlje, ki mora odigrati še zaostalo tekmo. Kako se bodo odrezali črno-beli, pri katerih je dogajanje trenutno bolj pestro zunaj igrišča kot pa na njem. Spremljajte z nami!





