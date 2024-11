Novomeščani in Ormožani v osmini finala RTV Slovenija Rokometaši Krke so na povratni tekmi 3. kroga Evropskega pokala premagali Poreč (29:24) in se uvrstili v osmino finala. Tja se je uvrstil tudi Jeruzalem Ormož, ki je tudi na drugi tekmi premagal estonsko Mistro (35:26).

Sorodno