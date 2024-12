Rokometaši Krke tudi to sezono nizajo dobre predstave v Evropi. Včeraj so na povratni tekmi tretjega kroga evropskega pokala pred domačimi navijači z 29:24 premagali Poreč, od katerega so bili že na prvem srečanju pred tednom dni na Hrvaškem boljši za dva gola. Novomeščani so se tako uvrstili v osmino finala, tekmeca bodo dobili po torkovem žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju. prebe ...