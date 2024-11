Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige gostovali pri mladi salzburški zasedbi in jo po podaljšku premagali s 6:5 (3:1, 0:2, 2:2; 1:0). Hokejisti RST Pellet Celja pa so gostili Cortino in bili boljši s 4:3 (3:1, 1:1, 0:1).



Več na Ekipa.si