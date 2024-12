Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili se je v soboto označila za edino legitimno predstavnico oblasti v Gruziji in dejala, da ne bo zapustila položaja do ponovne izvedbe parlamentarnih volitev. Njenega naslednika naj bi sicer izbrali sredi meseca. Ob tem so v državi znova potekali protesti proti napovedanemu zamiku pristopnih pogajanj z EU. ...