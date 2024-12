Sodišče zavrnilo predsednico in opozicijo: razveljavitve izida volitev v Gruziji ne bo 24ur.com Gruzijsko ustavno sodišče je zavrnilo zahteve za razveljavitev izida oktobrskih parlamentarnih volitev, ki sta jih vložila predsednica države Salome Zurabišvili in opozicija, je sporočilo sodišče. Vlagatelji zahtev trdijo, da so bile volitve, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje, prirejene.

