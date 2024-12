Kralji prvič nanizali tri zmage, Kopitar z mojstrskim golom in podajo RTV Slovenija Hokejisti Los Angelesa so s 5:2 premagali Ottawo, potem ko so zadnjo tretjino dobili s 3:0. Anže Kopitar je (tako kot tudi Kevin Fiala in Trevor Moore) k zmagi prispeval gol in podajo.

