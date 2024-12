Vragi razbili Rangerse in zavzeli vrh Vzhoda RTV Slovenija New Jersey je dobil bitko za reko Hudson proti Rangersom sredi New Yorka s kar 5:1. Jesper Bratt je prispeval štiri točke, njegov partner v napadu Jack Hughes je dodal tri, vratar Jacob Markstrom pa je v vratih Vragov zbral 38 obramb.

Sorodno