Polom Hrvatic, Nizozemke v boju za prvo mesto premagale Nemke Sportal Rokometašice Nizozemske so v dvoboju za vrh skupine F v Innsbrucku z 29:22 odpravile Nemčijo. Drugič so zmagale tudi Črnogorke in Danke, ki so favoritinje skupine D. V tej je Hrvaška po porazu s Skandinavkami zgolj remizirala s Ferskimi otoki in se znašla v neugodnem položaju za napredovanje. Hrvaški mediji so remi zgolj s 17 zadetki proti reprezentanci, ki je prvič na večjem tekmovanju, označili ...

