Ponos in zadovoljstvo v pomlajeni slovenski vrsti: "Delujemo kot eno" #video Sportal "Preboj v drugi del tekmovanja in zmaga proti Avstrijkam sta enakovredna moji kolajni z olimpijskih iger iz Londona," je po današnji zmagi nad Avstrijo (25:24), s katero so si Slovenke priborile pot na Dunaj v glavni del evropskega prvenstva, dejal selektor slovenske reprezentance Dragan Adžić. "Delujemo kot eno, kar se vidi na igrišču in zunaj njega," pa je bila navdušena Nuša Fegic, ena od števi...

Sorodno

















Omenjeni Avstrija

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Primož Roglič

Stojan Zdolšek

Tatjana Bobnar