Katarina Čas o nerodni avdiciji za film Hitri in drzni #video SiOL.net Katarina Čas velja za najuspešnejšo slovensko igralko na mednarodnem prizorišču, vendar do zdaj še nismo vedeli, da se je potegovala tudi za vlogo v franšizi Hitri in drzni. Vprašanje o tem je presenetilo tudi igralko. Njeno reakcijo si oglejte v posnetku, celotnemu pogovoru s Katarino Čas in Tino Vrbnjak, soigralkama iz filma Pa tako lep dan je bil, pa prisluhnite že jutri!

