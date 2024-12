Razprodana ljubljanska premiera filma Koprčana Perice Raia Pa tako lep dan je bil Primorske novice Minulo soboto je v Cineplexxu Ljubljana Rudnik bila premiera režijskega celovečernega prvenca Koprčana Perice Raia Pa tako lep dan je bil, ki je nastajal dolgih 12 let in v katerem igrajo glavne vloge štiri uveljavljene slovenske igralke, Katarina Čas, Ula Furlan, Nina Ivanišin in Tina Vrbnjak.

