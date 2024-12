V Gazi največ otrok z amputacijami udov na svetu. Guterres: Razmere so grozljive in apokaliptične. RTV Slovenija Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob začetku mednarodne konference o krepitvi humanitarne pomoči za Gazo opozoril, da so razmere v tej palestinski enklavi grozljive in apokaliptične. Mednarodno skupnost je pozval k ukrepanju.

