Ministrica Fajon v Kairu: Odločni smo, da ljudi na Bližnjem vzhodu ne bomo pustili na cedilu Vlada RS Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je na mednarodni konferenci v Kairu z udeleženci iz več kot 90 držav in mednarodnih organizacij razpravljala o možnostih trajnih rešitev za Gazo in celoten Bližnji vzhod.

Sorodno