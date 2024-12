Nevladne organizacije so na ministrstvo za obrambo in slovensko vlado naslovile pobudo, naj uvede popoln embargo na vsa vojaška in varnostna sodelovanja ter trgovanja z Izraelom in izraelsko vojaško-varnostno industrijo. Opozarjajo, da je Slovenija s podpiranjem države, ki že 14 mesecev izvaja genocid, pozabila na svoje temeljne vrednote.