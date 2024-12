Nevladniki vlado pozivajo k embargu na vojaško sodelovanje z Izraelom SiOL.net Gibanje za pravice Palestincev, organizacija Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut so danes vlado pozvali k uvedbi popolnega embarga na vojaško sodelovanje z Izraelom. S tem so se odzvali na novico, da naj bi Slovenija v prihodnjih letih kupila za 30 milijonov evrov izraelskega orožja.

