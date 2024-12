Srčne in ponosne, ker so izpolnile cilj Primorske novice Slovenskim rokometašicam je pred odhodom na evropsko prvenstvo na Madžarskem ter v Švici in Avstriji le malokdo pripisoval možnosti za preboj v glavni del tekmovanja. Po zmagah proti Slovakinjam in Avstrijkam v skupinskem delu jim je uspel veliki met, iz Innsbrucka na Dunaj odhajajo v visokih petah.

