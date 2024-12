Italijan ostro nad Slovence in Norvežane: Če tega ne razumejo, naj igrajo namizni tenis Sportal "Težka tekma, rekel bom nesmiselna. Take stvari se ne bi smele dogajati. Vodstvo ni bilo kos nalogi," se je po nedeljski tekmi svetovnega pokala v Ruki pritoževal glavni trener slovenske moške skakalne reprezentance Robert Hrgota. "Bilo je noro, da so mi sploh dali znak za spust. Odgovorni se igrajo z zdravjem športnikov," je kritiko proti vodstvu tekmovanja usmeril tudi norveški šampion Robert Jo...

