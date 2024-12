Wellinger zmagal v Ruki, Lanišek 17., druga serija odpadla 24ur.com Nemec Andreas Wellinger (143,4 točke, 146,5 m) je zmagal na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v finski Ruki. Zaradi premočnega in spremenljivega vetra so sredi druge serije to prekinili in je veljala zgolj prva serija.

