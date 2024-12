Rimske terme bodo po novoletnih praznikih postale prve v Sloveniji, namenjene izključno gostom, starejšim od 14 let. Kot so pojasnili v družbi, so na takšno odločitev pomembno vplivale pobude gostov. Po besedah direktorja in lastnika term Valerija Arakelova si namreč številni želijo okolje, kjer bi se lahko sprostili brez vrveža in motenj.