Prve slovenske terme namenjene le gostom, starejšim od 14 let 24ur.com Rimske terme bodo po novoletnih praznikih postale prve v Sloveniji, namenjene izključno gostom, starejšim od 14 let. Kot so pojasnili v družbi, so na takšno odločitev pomembno vplivale pobude gostov. Po besedah direktorja in lastnika term Valerija Arakelova si namreč številni želijo okolje, kjer bi se lahko sprostili brez vrveža in motenj.

