Stavkalo skoraj 100.000 delavcev: 'To je prvi, močan udarec v zimi protestov' 24ur.com Enodnevni stavki v nemških tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen, ki se je končala zgodaj zjutraj, se je po navedbah sindikata IG Metall pridružilo skoraj 100.000 delavcev. Z dveurnimi prekinitvami dela so protestirali proti predlaganim nižjim plačam, zaprtju tovarn in množičnemu odpuščanju, ki jih je napovedalo podjetje.

