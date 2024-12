Sekretariat bernske konvencije pripravlja predlog za spremembo statusa volka v okviru mednarodne konvencije o varstvu prosto živečega rastlinstva in živalstva iz strogo zaščitenega v zaščitenega, saj njihovo število v več državah Evropske skupnosti nenehno narašča. To bo tudi omogočilo fleksibilnejše upravljanje s populacijo volka, so poudarili v Bruslju.



