Na Slovenskih železnicah (SŽ) so tudi letos pripravili ponudbo posebnih prazničnih vlakov, ki bodo od 20. do 31. decembra v spremstvu pravljičnih junakov vozili do Celja. Mesto ob Savinji je sicer letos za svoje decembrske praznične vsebine prejelo nagrado za evropsko božično mesto, je izpostavila direktorica Zavoda Celeia Voglar.