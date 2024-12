Med prazniki v Celje tudi s posebnim prazničnim vlakom 24ur.com Na Slovenskih železnicah (SŽ) so tudi letos pripravili ponudbo posebnih prazničnih vlakov, ki bodo od 20. do 31. decembra v spremstvu pravljičnih junakov vozili do Celja. Mesto ob Savinji je sicer letos za svoje decembrske praznične vsebine prejelo nagrado za evropsko božično mesto, je izpostavila direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar.

